تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج) جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الألباني عيدي راما في تيرانا في 15 نوفمبر. أفادت أذرتاج ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لتطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ الحوار السياسي النشط. اشير خلال المحادثة الى أهمية الزيارة الرسمية الى قام بها رئيس الوزراء الألباني عيدي راما الى أذربيجان في ابريل هذا العام في عمل توسيع العلاقات. كما اجري تبادل الآراء حول آفاق التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني في تيرانا

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