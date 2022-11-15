الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تملك منصة للتعاون الوثيق مع الناتو

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

تملك أذربيجان منصة للتعاون الوثيق مع الناتو. شاركنا بشكل نشط في عمليات الناتو في أفغانستان خلال سنوات طويلة. لعنا كنا من أوائل البلدان غير الأعضاء في الناتو التي انضمت الى بعثة حفظ السلام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به في تيرانا عاصمة ألبانيا.

استطرد الرئيس قائلا: "بلدنا هو احد البلدين اللذين غادرا أفغانستان (في بعثة الناتو) في اليوم الأخير وهما تركيا واذربيجان. إن باقي البلدان الأعضاء في الناتو غادرتها قبلنا. أي اريد القول ان هذا هو أيضا مؤشر على مسئوليتنا. وألبانيا هي الأخرى باعتبارها عضوا في الناتو قدمت دائما دعما كبيرا لعلاقات الناتو مع أذربيجان. واشكركم على هذا أيضا".