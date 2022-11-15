تيرانا، 15 نوفمبر (أذرتاج) اختتم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارته الى ألبانيا في 15 نوفمبر. أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ارض مطار تيرانا المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف. كان في وداعه على ارض المطار كبار المسئولين الألبانيين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى ألبانيا

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