بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الاقتصاد إلنور علييف مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في القوقاز كاتارينا بجورلين هانسين.

أفادت وكالة أذرتاج ان إلنور علييف تحدث في اللقاء عن سبل التعاون وامكانيات توسيع العلاقات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

قالت السيدة هانسين ان الإمكانيات الاقتصادية لأذربيجان تسمح بتوسيع التعاون المثمر مشيرة الى ان البنك يريد مواصلة دعم الاقتصاد الاذربيجاني.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول اتجاهات توسيع التعاون بين الطرفين والمشاريع المنفذة في أذربيجان بتمويل من البنك.