البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105
أورو EUR 1 1.7586
دولار أسترالي AUD 1 1.1464
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3192
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978
كرون دنماركي DKK 1 0.2364
لاري جورجي GEL 1 0.6209
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172
دولار كندا CAD 1 1.278
دينار الكويت KWD 1 5.5205
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3743
بيسو المكسيك MXN 1 0.0877
جنيه مصري EGP 1 0.0696
لاي مولدوفا MDL 1 0.0888
كرون النرويج NOK 1 0.1696
زلوتي بولندا PLN 1 0.3697
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0276
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2371
دولار سنغافورة SGD 1 1.2369
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1676
دولار تايوان TWD 1 0.0545
ليرة تركيا TRY 1 0.0914
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0435
كرون التشيك CZK 1 0.0722
يوان الصين CNY 1 0.2399
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0123
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981
كرون السويد SEK 1 0.1619
فرنك سويسرا CHF 1 1.7963
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1277
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2137
بيسو تشيلي CLP 100 0.1916
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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