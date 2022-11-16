باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105 أورو EUR 1 1.7586 دولار أسترالي AUD 1 1.1464 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3192 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978 كرون دنماركي DKK 1 0.2364 لاري جورجي GEL 1 0.6209 روبي هندي INR 1 0.0209 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172 دولار كندا CAD 1 1.278 دينار الكويت KWD 1 5.5205 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3743 بيسو المكسيك MXN 1 0.0877 جنيه مصري EGP 1 0.0696 لاي مولدوفا MDL 1 0.0888 كرون النرويج NOK 1 0.1696 زلوتي بولندا PLN 1 0.3697 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0276 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2371 دولار سنغافورة SGD 1 1.2369 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1676 دولار تايوان TWD 1 0.0545 ليرة تركيا TRY 1 0.0914 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0435 كرون التشيك CZK 1 0.0722 يوان الصين CNY 1 0.2399 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0123 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981 كرون السويد SEK 1 0.1619 فرنك سويسرا CHF 1 1.7963 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1277 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.2137 بيسو تشيلي CLP 100 0.1916 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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