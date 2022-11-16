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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤١]

    باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0105

    أورو EUR 1 1.7586

    دولار أسترالي AUD 1 1.1464

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3192

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978

    كرون دنماركي DKK 1 0.2364

    لاري جورجي GEL 1 0.6209

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172

    دولار كندا CAD 1 1.278

    دينار الكويت KWD 1 5.5205

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3743

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0877

    جنيه مصري EGP 1 0.0696

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

    كرون النرويج NOK 1 0.1696

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3697

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0276

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2371

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2369

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1676

    دولار تايوان TWD 1 0.0545

    ليرة تركيا TRY 1 0.0914

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0435

    كرون التشيك CZK 1 0.0722

    يوان الصين CNY 1 0.2399

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0123

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981

    كرون السويد SEK 1 0.1619

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7963

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1277

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2137

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1916

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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