السفير: أذربيجان وأمريكا تنويان المزيد من توسيع نطاق الأساس القانوني الثنائي
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٢]
باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)
تستعد باكو وواشنطن لتوقيع 10 اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات المختلفة.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.
أضاف السفير قائلا : "إن الأساس القانوني يساعد التجارة المتبادلة والعلاقات الأخرى بين البلدين. يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين الولايات المتحدة الامريكية وأذربيجان حتى الآن 86 اتفاقية. 9 معاهدات رهن المناقشة حاليا."
وزاد السفير ان أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية تنويان المزيد من توسيع الأساس القانوني الثنائي الذي تنبني عليه العلاقات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٨:٤١]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
١٥.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٨]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
٠٧.١١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٦]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:١٩]
١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٠٥]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك