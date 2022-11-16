  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    السفير: أذربيجان وأمريكا تنويان المزيد من توسيع نطاق الأساس القانوني الثنائي

    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٢]

    باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

    تستعد باكو وواشنطن لتوقيع 10 اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات المختلفة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.

    أضاف السفير قائلا : "إن الأساس القانوني يساعد التجارة المتبادلة والعلاقات الأخرى بين البلدين. يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين الولايات المتحدة الامريكية وأذربيجان حتى الآن 86 اتفاقية. 9 معاهدات رهن المناقشة حاليا."

    وزاد السفير ان أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية تنويان المزيد من توسيع الأساس القانوني الثنائي الذي تنبني عليه العلاقات.

    AZERTAG.AZ :السفير: أذربيجان وأمريكا تنويان المزيد من توسيع نطاق الأساس القانوني الثنائي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
    باشازاده: سياسة التسامح والتعددية الثقافية تنتهج في أذربيجان في المستوى العالية
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
    أبو ظبي: أعمال الكونغرس العالمي للإعلام مستمرة... جناح أذرتاج يستقبل الزوار
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    أبو ظبي: أعمال الكونغرس العالمي للإعلام مستمرة... جناح أذرتاج يستقبل الزوار
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    السفير: أذربيجان وأمريكا تنويان المزيد من توسيع نطاق الأساس القانوني الثنائي