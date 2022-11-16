السفير: أذربيجان وأمريكا تنويان المزيد من توسيع نطاق الأساس القانوني الثنائي

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

تستعد باكو وواشنطن لتوقيع 10 اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات المختلفة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.

أضاف السفير قائلا : "إن الأساس القانوني يساعد التجارة المتبادلة والعلاقات الأخرى بين البلدين. يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين الولايات المتحدة الامريكية وأذربيجان حتى الآن 86 اتفاقية. 9 معاهدات رهن المناقشة حاليا."

وزاد السفير ان أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية تنويان المزيد من توسيع الأساس القانوني الثنائي الذي تنبني عليه العلاقات.