السفير: سيبلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية الى نصف مليار دولار حتى نهاية السنة

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

سيصل حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية الى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الأمريكية خزر إبراهيم في حديثه مع قناة "الحوار مع راسم بابايف" في اليوتيوب.

وقال السفير ان العمل على اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي جار حاليا. "نسعى الى تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية. والمؤشرات الحالية تظهر كثيرا من الاتجاهات يجب علينا ان نكثف عملنا فيها."

استطرد خزر إبراهيم ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين كان 800 مليون تقريبا قبل جائحة كوفيد 19 بينما انخفض في أيام الجائحة كما كان في البلدان الأخرى. أعتقد ان حجم التبادل التجاري سيصل الى 500 مليون دولار امريكي حتى نهاية السنة. حاليا يسجل هذا الحجم 400 مليون دولار ونيف.

أضاف خزر إبراهيم قائلا انه يخطط تنظيم حدثين في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر. سيعقد منتدى الزراعة الكبير بحضور رجال الاعمال من أذربيجان. كذلك ستعقد لقاءات في الشركات والمزارع الشتى. اما الحدث الآخر فهو متعلق باللوجستية والنقل في بالتيمور.