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    أقاليم


    قرية مردانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال

    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية مردانلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري على سفح الجبل. اخذت القرية اسمها من الحاج مردان اول ساكن للقرية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية أيام الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في 7 نوفمبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية مردانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال
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