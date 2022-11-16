مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني تنتخب عضوا لدى جامعة المدن التاريخية

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

قالت إدارة محمية مدينة شوشا الحكومية في بيان إن شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني انتخبت عضوا لدى جامعة المدن التاريخية على هامش اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في إطار المؤتمر العالمي الـ18 الجاري في مدينة أندونغ في كوريا الجنوبية فترة 14-16 نوفمبر الحالي.

وجاء فيها أن الأمين العام للجامعة شيباتا شيجينوري ألقى كلمة في الاجتماع وأعلن خلالها عن انتخاب شوشا عضوا لدى الجامعة.

ثم القى المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني الى مدينة شوشا آيدين كريموف كلمة تحدث فيها عن تاريخ مدينة شوشا وأهميتها الثقافية وحول وقائع التخريب والخراب والدمار المرتكبة من قبل الأرمن خلال فترة الاحتلال الأرميني وحول أعمال إعادة البناء والإعمار والإصلاح المنفذة في شوشا عقب تحريرها.