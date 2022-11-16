باشازاده: سياسة التسامح والتعددية الثقافية تنتهج في أذربيجان في المستوى العالية

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكور باشازاده في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في باكو في "التسامح سبيلا يهدي الى السلام والتعاون" إن التسامح والتعددية الثقافية يحظيان بدعم الدولة في أذربيجان الذي هو دولة كثيرة القوميات والطوائف الدينية. منتدى الحوار بين الحضارات الذي أطلقه رئيس أذربيجان ينظم بنجاح. وسياسة التسامح والتعددية الثقافية التي وضع أساسها الزعيم العام تنتهج اليوم في البلد في المستوى العالية.

وشدد باشازاده على اننا رفعنا صوتنا معا عبر العالم إبان حرب الـ44 يوما الوطنية وذلك أتى مظهرا آخر لتعددية أذربيجان الثقافية. والكوارث والأزمات العالمية والحروب الواقعة عبر العالم تثير قلقا لدى الجميع. كما تبعث نزعات كراهية الإسلام وكراهية المسيحية بمشاعر القلق.

كما ذكر رئيس الإدارة أن الطوائف الدينية المختلفة الناشطة في البلد تحظى باهتمام واعتناء الدولة.