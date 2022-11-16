أذربيجان تقدم مذكرة احتجاج الى سفارة فرنسا

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

استدعي القائم بأعمال فرنسا في أذربيجان جولين لو لان 16 نوفمبر الى الخارجية الأذربيجانية لتسليم مذكرة احتجاج للخارجية بشأن قرار اتخذه مجلس الشيوخ الفرنسي 15 نوفمبر ضد أذربيجان.

واستلفت الى أن أذربيجان ترفض كل الرفض ذلك القرار الذي يتضمن بنودا حافلة بالكذب والافتراءات كونه بعيدا كل البعد عن الحقيقة وما هو في ارض الواقع.

وشُدد على أن القرار لا يحمل سوى طابع استفزازي وأنه لا يعرض إلا موقف فرنسا المغرض والمنحاز وأحادي الجانب الموالي لأرمينيا حال كونها تدعي بمساهمتها في عملية السلام.

كما أن خطوة فرنسا هذه لا تستهدف إلا الى الإخلال الصارخ بإحلال السلام في المنطقة ولا سيما عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بسيادة الطرفين ووحدة الأراضي وحرمة الحدود والاحترام بها بعضهما بعضا فضلا عن تشجيعها قوى انتقامية موجودة في المنطقة تعادي للسلام.

وأشعر القائم بأعمال فرنسا كذلك بأن القرار المذكور لا ينقض نقضا صارخا معايير القانون الدولي ومبادئه فحسب بل ولكنه يتناقض كل التناقض مع التزامات فرنسا التي تعهدت بها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من المعاهدة حول الصداقة والتفاهم والتعاون الموقع عليها عام 1993م بين جمهوريتي أذربيجان وفرنسا أيضا.

كما طلب الجانب الأذربيجاني في اللقاء من الطرف الفرنسي بالتخلي نهائيا عما هو موجه ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيه المعترف بها بالقانون الدولي والمحتفظ به او ما يعتبر تدخلا في شؤون البلد الداخلية من تصريح او خطوة أيا كان.

وابلغ القائم بأعمال فرنسا انه يبلغ طلبات الجانب الأذربيجاني جهات ذات الصلة في بلاده.