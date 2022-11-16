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    وزير الخارجية الأمريكي يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا

    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٩:١٤]

    باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

    اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن 16 نوفمبر هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مرة أخرى على أن المفاوضات التالية بشأن معاهدة سلام بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في واشنطن 7 نوفمبر هذا العام وعلى عزمه على المساهمة في عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

    واستلفت الرئيس إلهام علييف الى الإشادة بإعارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن اهتماما مستمرا بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وبجهود يبذلها في هذا الاتجاه. ومع ذلك أشار رئيس الدولة الى أن التصريحات التي جاءت عن جانب قيادة أرمينيا في الأيام الأخيرة تؤثر سلبيا على تطبيع العلاقات بين البلدين وعلى تقديم جدول أعمال السلام رغم المساعي المبذولة والمفاوضات المنظمة في هذا الاتجاه.

    وابلغ أنطوني بلينكن وجود فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ولتوقيع معاهدة سلام مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل جهودها في هذا المنحى.

    وتبادل الجانبان خلال المكالمة الهاتفية وجهات نظر حول عقد لقاء تال بشأن معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان وحول تدابير بناء الثقة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأمريكي يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا
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