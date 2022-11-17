منظمة التعاون الإسلامي تحيي اليوم الدولي للتسامح

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

يشارك مركز صوت الحكمة في منظمة التعاون الإسلامي، العالم احتفاله باليوم الدولي للتسامح والذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، وأصبح منذ ذلك التاريخ مناسبة سنوية لتعزيز التعايش ونبذ الكراهية.

ويؤكد المركز في هذه المناسبة على المبادئ الأساسية التي تنطلق من قيم التسامح، باعتبارها من غايات المنظمة ومبادئها التي تقوم عليها، ويعبر عنها ميثاقها، والذي يدعو ضمن أهدافه إلى تعزيز احترام التنوع وقيم الاعتدال والتسامح والسلم والتعايش فضلا عن بناء جسور التقارب بين المجتمعات.

ويجدد مركز صوت الحكمة من خلال هذا اليوم، التزامه بالقيم الإنسانية من فحوى المشاركة التي يلتزم بها مع العالم ومنظماته الدولية وشركائه في أدائه لمهامه بصورة تفاعلية وتكاملية، بالإضافة إلى كون منظمة التعاون الإسلامي وما تمثله، إنما هو جزء من نسيج بشري متداخل، وهوية إنسانية جامعة تسعى إلى نبذ الخلاف والعنصرية والتشدد والتطرف وإعلاء التسامح بوصفه البوابة التي يمكن من خلالها تكريس قبول الآخر والتعايش والتنوع الديني والثقافي.