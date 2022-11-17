ملعب "إمارة" في اغدام المحررة سينشأ حتى عام 2026

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

يخطط بدء انشاء ملعب "إمارة" في اغدام، المحررة من الاحتلال، عام 2023 واستكماله عام 2026.

سيتضمن الملعب مدرسة كرة القدم، ومؤسسات رياضية فرعية لنادي "قره باغ" لكرة القدم).

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا وجد عكسه في "البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبرى الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال"، المعتمد بمرسوم أصدره الرئيس إلهام علييف.

بناء على خطة العمل، تشرف وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ هذا المشروع الى جانب الجهات المنفذة الأخرى وهي لجنة بناء المدن والعمران، هيئات السلطة التنفيذية المحلية والممثلية الخاصة للرئيس الأذربيجاني.