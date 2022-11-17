كازاخستان تجري انتخابات رئاسية في 20 نوفمبر

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

ستجري كازاخستان انتخابات رئاسية في 20 نوفمبر عام 2022.

سيتنافس 6 مرشحين لمنصب رئيس كازاخستان. لأول مرة ترشحت امرأتان في الانتخابات الرئاسية.

قال السفير الكازاخستاني في أذربيجان سيرجان عبد كريموف في تصريح للصحفيين ان كازاخستان تتوقع حضور 641 مراقب دولي لمراقبة الانتخابات. تم تسجيل 8 مراقبين من أذربيجان أيضا.

سيعلن 19 نوفمبر يوم الصمت في الانتخابات.

يتمكن رعايا كازاخستان من التصويت في نقطة الاقتراع في مقر السفارة بباكو.

وأضاف السفير ان كازاخستان ستجري الانتخابات البرلمانية في النصف الأول من العام القادم.

في حديثه عن العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان، قال السفير انهم يخططون توصيل حجم التبادل التجاري الى مليار دولار. وزاد ان بلاده ستبدأ تحقيق مشروع مد الألياف الضوئية في قاع بحر الخزر.