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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 نوفمبر ديرك شويبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية والوفد المرافق له، المكون من كبار المسئولين للعديد من الاتحاد الأوروبي والبلدان والأعضاء، المعنيين بالشراكة الشرقية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له
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