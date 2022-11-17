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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]

    هفتوني، لنكران، 17 نوفمبر، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهداء علييف عسكر علي اصغر اوغلو وعلييف سلطان محمد اوغلو ونصيرلي فضولي عوض اوغلو وأصلانوف ناطق شير علي اوغلو التذكاري المنقوش عليه صورهم في قصبة هفتوني بمحافظة لنكران.

    وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلات الشهداء وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤهم المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهداء واهدوهم ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبورهم وكذلك أمام سبيل المياه.

    AZERTAG.AZ :افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور
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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء لنكران – صور