باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج) أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ. أفادت وكالة أذرتاج ان النائب الأول لوزير الاقتصاد إلنور علييف قال ان الحكومة توظف حاليا استثمارات هائلة في هذه المنطقة. ان إعادة الاندماج الاقتصادي لاراضينا المحررة من الاحتلال والاستفادة من إمكانيات ممار النقل والترانزيت الإقليمية والدولية الجديدة ستعطي دفعة كبيرة لتطوير بلدنا والمنطقة بأسرها.

AZERTAG.AZ : أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ

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