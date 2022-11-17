  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان النائب الأول لوزير الاقتصاد إلنور علييف قال ان الحكومة توظف حاليا استثمارات هائلة في هذه المنطقة. ان إعادة الاندماج الاقتصادي لاراضينا المحررة من الاحتلال والاستفادة من إمكانيات ممار النقل والترانزيت الإقليمية والدولية الجديدة ستعطي دفعة كبيرة لتطوير بلدنا والمنطقة بأسرها.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٠:١٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
    السفير: سيبلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية الى نصف مليار دولار حتى نهاية السنة
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎١]
    بحث سبل توسيع التعاون بين أذربيجان والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
    أذربيجان حريصة على جذب استثمارات من البلدان الشريكة لأعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ