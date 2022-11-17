الرئيس علييف يشير الى أسباب تؤخر توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي الرئيس علييف: أذربيجان لن يوقع على أية وثيقة قد تسبب صعوبات اقتصادية على المدى المتوسط أو الطويل

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع استقبل فيه 17 نوفمبر ديرك شويبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية والوفد المرافق له، المكون من كبار المسئولين للعديد من الاتحاد الأوروبي والبلدان والأعضاء المعنيين بالشراكة الشرقية إن أذربيجان بلد نادر منضم الى مجموعة الشراكة الشرقية أن قد نال في الحقيقة هدفه الاستراتيجي وبذلك هذه منصة حسنة ونعدّها أساسا لمناقشة اتفاقيتنا مع الاتحاد الأوروبي.

واكد الرئيس علييف على أن العمل على الاتفاقية جار بنجاح ولكن ببطء وبنجاح لأن 90 في المائة من بنود الاتفاقية موافق عليها وببطء لأنها تشمل على أمور تطالب بإرادة سياسية عن كلا الطرفين وهي عالقة وفي أذربيجان قلق معين بهذا الصدد لأن أية اتفاقية وقعنا عليها او نخطط التوقيع عليها ينبغي لها أن تعود بنفع إضافي الينا والى شركائنا.

واستلفت الرئيس علييف الى أن الجانب الأذربيجاني لن يوقع على أية وثيقة قد تسبب بصعوبات اقتصادية في المدى المتوسط او الطويل قائلا إن البنود التي تسبب التأخر هي اقتصادية وتجارية وأخرى وقد وجهت تعليمة الى وفدنا بشأن تسريع العملية واعتبر إن ثمة فرصة من اجل استكمال الاتفاقية وأظن أن يكون ذلك إنجازا مهما آخر لتعاوننا.