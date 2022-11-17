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    مدير عام "يونا" يشيد بالكونغرس العالمي للإعلام وإسهاماته لتعزيز التسامح والتعايش

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    أكد المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) سعادة الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي، الأربعاء، أنَّ الكونغرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي يمثل فرصة لوسائل الإعلام في الدول الأعضاء للتعرف على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام، كما يعمل على تعزيز التعارف والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة.

    وأشار اليامي إلى أنَّ الكونغرس، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي أيضاً لتأكيد الدور الكبير والمحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في إطلاق المشاريع والمبادرات العالمية، لافتاً إلى أنَّ الكونغرس يعد تتويجاً لجهود ممتدة على مدى سنوات تمكنت خلالها الإمارات من بناء منظومة إعلامية دولية متكاملة تقوم في مضامينها على دعم جهود التنمية وتعزيز التسامح ونشر المعرفة.

    ونوه اليامي بجهود عضو الاتحاد، وكالة أنباء الإمارات في تنظيم الكونغرس، موضحاً أن هذه الجهود تؤكد تميز وكالات الأنباء الأعضاء وريادتها في استكشاف التحولات في مجال العمل الإعلامي، والتكيف معها.

    يذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء وسيستمر حتى الخميس (17 نوفمبر 2022)، بمشاركة ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم يمثلون 6 قارات.

    AZERTAG.AZ :مدير عام "يونا" يشيد بالكونغرس العالمي للإعلام وإسهاماته لتعزيز التسامح والتعايش
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    مدير عام "يونا" يشيد بالكونغرس العالمي للإعلام وإسهاماته لتعزيز التسامح والتعايش مدير عام "يونا" يشيد بالكونغرس العالمي للإعلام وإسهاماته لتعزيز التسامح والتعايش