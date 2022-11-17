الرئيس علييف: نعتبر برنامج الشراكة الشرقية فرصة إضافية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع استقبل فيه 17 نوفمبر ديرك شويبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية والوفد المرافق له، المكون من كبار المسئولين للعديد من الاتحاد الأوروبي والبلدان والأعضاء المعنيين بالشراكة الشرقية إننا يجب أن نعيد النظر الى ما هو عبارة عنه فرص جديدة بشأن الشراكة الشرقية لأن أذربيجان يعتبر هذا البرنامج وهذه المنصة فرصة إضافية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وليس للتعاون بين البلاد الأعضاء.

وأوضح الرئيس علييف أن أذربيجان له علاقات مختلفة مع البلاد الخمسة الأعضاء لدى الشراكة الشرقية مفيدا أننا كان من الواجب لنا الحصول على آلية تعاون إضافية مع المفوضية الأوروبية والحين كما أشرت اليه ينبغي لإعادة النظر اليه في ظروف جيوسياسية جديدة.