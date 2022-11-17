  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الاذربيجاني: أرمينيا تتلاعب حاليا بالحديث عن السلام

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    اشرتم الى زيارتكم أرمينيا وتلقيهم هناك رسالة السلام من قيادتها. ونحن قد سمعنا هذه "الرسائل" خلال سنوات الاحتلال (الأرميني). لكن أرمينيا ليست صميمية. كنا نريد السلام، كذلك كنا نريد استرجاع أراضينا. لكن أرمينيا كانت تريد السلام دون استرجاع أراضينا. وكان الفرق في هذا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقباله للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية ديرك شويبيل والوفد المرافق له.

    قال الرئيس اننا اضطررنا لحل النزاع بالقوة وثم بالطرق السياسية.

    وأضاف الرئيس "اعتبر ان تكلم أرمينيا عن السلام اليوم هو نوع من التلاعب. كان من الواجب عليها ان ترد على اقتراحنا إذا تريد السلام في الحقيقة. ونحن بالذات عرضنا بدء محادثات على اتفاقية سلام فور انتهاء الحرب. ومن النادر في تاريخ العالم أن يقترح السلامَ ذلك البلدُ الذي كانت أراضيها تحت وطأة الاحتلال لسنوات طويلة، وحقق العدالة بالقوة وانتصر على العدو وطرده من أراضيه. قد اقترحنا السلام رغم تدمير أراضينا وهدمها من قبل أرمينيا ومعاناة الاذربيجانيين على أيديهم".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني: أرمينيا تتلاعب حاليا بالحديث عن السلام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
    رئيس حكومة الاتحاد الروسي يصل الى أذربيجان
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٤]
    الرئيس علييف يشير الى أسباب تؤخر توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي
    الرئيس علييف: أذربيجان لن يوقع على أية وثيقة قد تسبب صعوبات اقتصادية على المدى المتوسط أو الطويل
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
    الرئيس علييف: نعتبر برنامج الشراكة الشرقية فرصة إضافية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
    منظمة التعاون الإسلامي تحيي اليوم الدولي للتسامح
    الرئيس الاذربيجاني: أرمينيا تتلاعب حاليا بالحديث عن السلام