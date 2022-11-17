الرئيس الاذربيجاني: أرمينيا تتلاعب حاليا بالحديث عن السلام

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

اشرتم الى زيارتكم أرمينيا وتلقيهم هناك رسالة السلام من قيادتها. ونحن قد سمعنا هذه "الرسائل" خلال سنوات الاحتلال (الأرميني). لكن أرمينيا ليست صميمية. كنا نريد السلام، كذلك كنا نريد استرجاع أراضينا. لكن أرمينيا كانت تريد السلام دون استرجاع أراضينا. وكان الفرق في هذا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقباله للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية ديرك شويبيل والوفد المرافق له.

قال الرئيس اننا اضطررنا لحل النزاع بالقوة وثم بالطرق السياسية.

وأضاف الرئيس "اعتبر ان تكلم أرمينيا عن السلام اليوم هو نوع من التلاعب. كان من الواجب عليها ان ترد على اقتراحنا إذا تريد السلام في الحقيقة. ونحن بالذات عرضنا بدء محادثات على اتفاقية سلام فور انتهاء الحرب. ومن النادر في تاريخ العالم أن يقترح السلامَ ذلك البلدُ الذي كانت أراضيها تحت وطأة الاحتلال لسنوات طويلة، وحقق العدالة بالقوة وانتصر على العدو وطرده من أراضيه. قد اقترحنا السلام رغم تدمير أراضينا وهدمها من قبل أرمينيا ومعاناة الاذربيجانيين على أيديهم".