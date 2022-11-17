رئيس حكومة الاتحاد الروسي يصل الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج
وصل رئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين الى أذربيجان في زيارة 17 نوفمبر.
واصطف حرس الشرف على مقدم الضيف لدى مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا الدولتين.
وكان في استقبال رئيس الحكومة الروسية نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وسفير البلد في روسيا بولاد بلبل اوغلو وسفير روسيا في اذربجان ميخائيل بوتشارنيكوف ومسؤولون آخرون.
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