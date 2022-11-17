  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الأذربيجاني يمنع من نشاطات العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [٢١:١٩]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    رصدت وحدات الجيش الاذربيجاني محاولة أعضاء العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية، التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، القيام باعمال التحصينات الهندسية في أراضي محافظتي اغدام وخوجالي، المتبقية تحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية، من الساعة 09:55 الى الساعة 14:45 في 17 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان مثل هذه الاعمال انتهاك صارخ لمتطلبات البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020.

    نفذت وحدات الجيش الاذربيجاني التدابير الضرورية لإفشال هذه الأنشطة غير القانونية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يمنع من نشاطات العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور أكاديمية ديفيد أغماشينيبيلي للدفاع الوطني في جورجيا
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٣٧]
    الوزير حسنوف: وزارتا الدفاع الأذربيجانية والجورجية تتعاونان بنجاح
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
    وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يبحثان الامن الإقليمي وسبل تطوير التعاون العسكري
    ١٤.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٤]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره التركي
    الجيش الأذربيجاني يمنع من نشاطات العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية