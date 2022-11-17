الجيش الأذربيجاني يمنع من نشاطات العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

رصدت وحدات الجيش الاذربيجاني محاولة أعضاء العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية، التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، القيام باعمال التحصينات الهندسية في أراضي محافظتي اغدام وخوجالي، المتبقية تحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية، من الساعة 09:55 الى الساعة 14:45 في 17 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان مثل هذه الاعمال انتهاك صارخ لمتطلبات البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020.

نفذت وحدات الجيش الاذربيجاني التدابير الضرورية لإفشال هذه الأنشطة غير القانونية.