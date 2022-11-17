توقيع مذكرة تفاهم لاقامة علاقة "المدن الصديقة" بين شوشا وأندونغ

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة علاقة "المدن الصديقة" بين شوشا وأندونغ.

أفادت أذرتاج ان المذكرة وقع عليها آيدين كريموف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا وكفون قي شانغ عمدة مدينة اندونغ احدى المراكز السياحية والثقافية في كوريا الجنوبية.

تنص الوثيقة على حرص المدينتين المتآخيتين على ترويج العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بينهما وكذلك علاقات الصداقة والاخوة، وتوسيع قطاعات النشاط المشترك. تقضي الوثيقة بتنفيذ البرامج المشتركة والمشاريع وتبادل الزيارات والمعلومات والتعاون بين الطرفين في مجالات السياحة والثقافة والفنون والعلوم والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.