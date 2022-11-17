وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأوروبي الخاص في الشراكة الشرقية

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في الشراكة الشرقية ديرك شويبيل والوفد المرافق له في 17 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد ضم السفراء المسئولين والمبعوثين الخاصين للاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء للشراكة الشرقية.

أشار الوزير بايراموف الى التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، التي تتصف بالوتيرة السريعة والمكثفة حاليا مؤكدا على حرص أذربيجان على تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب في اطار الشراكة الشرقية.

قال الوزير ان أذربيجان ترحب بتخصيص حزمة مالية بقيمة 2 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي مشيرا الى ضرورة مبادرة انشاء مجموعة عمل رفيع المستوى لتحديد الاستثمارات المقبلة معا وترويجها.

تحدث الوزير بايراموف عن وجود حوار الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وهذا الحوار يشمل العديد من القطاعات منها مصادر الطاقة المتجددة والغاز والنفط وشدد على أهمية مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، تقضي بزيادة امدادات الغاز الى أوروبا ضعفين.

وقال في حديثه ان التبادل التجاري القائم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي يثير الرضا مع الإشارة الى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون المقبل وتناول إمكانيات زيادة حجم التبادل.

في حديثه عن فترة ما بعد النزاع، تحدث الوزير عن موقف أذربيجان من تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وترسيم الحدود وافتتاح طرق المواصلات والنقل واجندة السلام. اشير الى نشاط رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في مجال خلق أجواء بناءة بين البلدين.

كما قدمت في اللقاء معلومات عن مخاطر الألغام القائمة مع الإشارة الى ضرورة مساعي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حل هذه المشكلة.

تحدث رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن الدور المتزايد لاذربيجان بوصفها موردا للطاقة في سياق المشهد الجيوسياسي الحالي. وأشاد بإسهام أذربيجان في تنويع طرق إمدادات الطاقة الى أوروبا وتوفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة للمستهلكين الأوروبيين.

كذلك شهد اللقاء التأكد من ان عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان ستؤدي الى تعاون أوسع في اطار الشراكة الشرقية. تم التأكيد على أهمية أذربيجان في تدابير بناء الثقة في سياق المجتمع المدني.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول تحديث الشراكة الشرقية وفرصة جديدة وكذلك المواضيع المهمة الأخرى.