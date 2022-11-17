وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي تدابير بناء الثقة في المنطقة

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

انعقد لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في التعاون الثقافي الدولي ميخائل شويدكوي في 17 نوفمبر.

أفادت اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء المسائل الإنسانية والثقافية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وتدابير بناء الثقة في المنطقة.

قدم الوزير بايراموف معلومات عن عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وارمنيا في فترة ما بعد النزاع.

اكد شويدكوي على أهمية مساعي أذربيجان في مجال توفير السلام والاستقرار في المنطقة. اعلن استعداده للدعم في مجالات تنفيذ الفعاليات الثقافية والإنسانية المشتركة.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.