الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٢ [٢٢:١٣]
باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)
تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 نوفمبر.
ناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والطاقوية.
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