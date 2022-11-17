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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [٢٢:١٣]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 نوفمبر.

    ناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والطاقوية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي
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