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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٤]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104

    أورو EUR 1 1.7622

    دولار أسترالي AUD 1 1.1398

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3145

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0979

    كرون دنماركي DKK 1 0.237

    لاري جورجي GEL 1 0.6242

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173

    دولار كندا CAD 1 1.2762

    دينار الكويت KWD 1 5.5231

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3734

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0876

    جنيه مصري EGP 1 0.0695

    لاي مولدوفا MDL 1 0.089

    كرون النرويج NOK 1 0.168

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3743

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0281

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2282

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2374

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671

    دولار تايوان TWD 1 0.0546

    ليرة تركيا TRY 1 0.0914

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0468

    كرون التشيك CZK 1 0.0722

    يوان الصين CNY 1 0.2385

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.022

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4903

    كرون السويد SEK 1 0.1604

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7848

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2153

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1846

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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