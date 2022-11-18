باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104 أورو EUR 1 1.7622 دولار أسترالي AUD 1 1.1398 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3145 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0979 كرون دنماركي DKK 1 0.237 لاري جورجي GEL 1 0.6242 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173 دولار كندا CAD 1 1.2762 دينار الكويت KWD 1 5.5231 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3734 بيسو المكسيك MXN 1 0.0876 جنيه مصري EGP 1 0.0695 لاي مولدوفا MDL 1 0.089 كرون النرويج NOK 1 0.168 زلوتي بولندا PLN 1 0.3743 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0281 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2282 دولار سنغافورة SGD 1 1.2374 ريال السعودية SAR 1 0.4523 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671 دولار تايوان TWD 1 0.0546 ليرة تركيا TRY 1 0.0914 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0468 كرون التشيك CZK 1 0.0722 يوان الصين CNY 1 0.2385 جنيه إنكلترا GBP 1 2.022 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4903 كرون السويد SEK 1 0.1604 فرنك سويسرا CHF 1 1.7848 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.2153 بيسو تشيلي CLP 100 0.1846 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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