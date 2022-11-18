بدء لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس حكومة روسيا
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج
بدأ لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين بحضور وفدي الطرفين 18 نوفمبر.
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