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    أخبار رسمية


    بدء لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس حكومة روسيا

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٦]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    بدأ لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين بحضور وفدي الطرفين 18 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :بدء لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس حكومة روسيا
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    بدء لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس حكومة روسيا بدء لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس حكومة روسيا