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    قناة الاجتماعية تبث مسابقة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر بالبث الحي في أذربيجان

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٣٧]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الـ22 في دولة قطر 20 نوفمبر الحالي.

    قالت شركة الاجتماعية لإذاعة التلفزيون والراديو في بيان إن الشركة حصلت على رخصة البث الحي لمسابقة قطر – 2022م عبر قناة الاجتماعية والراديو ( İctimai TV / İctimai Radio ).

    وسينطلق حفل تدشين المسابقة 20 نوفمبر الساعة 18.45 حسب توقيت باكو قبل أن تنظم اول المباريات فيها بين منتخبي قطر المستضيف والأكوادور الساعة 20.00.

    AZERTAG.AZ :قناة الاجتماعية تبث مسابقة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر بالبث الحي في أذربيجان
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    قناة الاجتماعية تبث مسابقة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر بالبث الحي في أذربيجان