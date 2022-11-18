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    أقاليم


    قرية كينليك لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية كينليك لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوختشوشاي، في السفح الجبلي.

    كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية خلال فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 22 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية كينليك لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
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