بروكسل، 18 نوفمبر، أذرتاج سلم رئيس ممثلية أذربيجان لدى منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو جعفر حسينزادة أوراق اعتماده الى الأمين العام للمنظمة ينس ستولتنبرغ 17 نوفمبر. وبحث الطرفان في لقاء منظم عقب حفل التسليم والتسلم مسائل الشراكة بين الناتو وأذربيجان متبادلين وجهات نظر حول آفاقها.

AZERTAG.AZ : رئيس ممثلية أذربيجان لدى الناتو يسلم أوراق اعتماده الى الأمين العام للمنظمة

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