وزير الخارجية يجتمع مع السفير البلغاري بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في أذربيجان

باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف في 17 نوفمبر مع السفير البلغاري في أذربيجان نيكولاي يانكوف بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.

أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف أعرب في اللقاء عن شكره على الاسهام الذي قدمه السفير في تطوير العلاقات بين البلدين متمنيا له النجاحات في عمله المقبل. قال الوزير ان بين البلدين علاقات سياسية رفيعة. وتشهد العلاقات في المجال الاقتصادي نموا متزايدا.

قال السفير ان علاقات التعاون بين أذربيجان وبلغاريا تتطور بنجاح في أجواء الصداقة والثقة المتبادلة. في هذا السياق، اشير الى أهمية زيارة الرئيس إلهام علييف الى مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا للمشاركة في حفل تدشين انتركونكتور الغاز اليوناني البلغاري في 1 أكتوبر العام الحالي. أضاف يانكوف قائلا ان أذربيجان شريك موثوق به لبلغاريا.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء بين البلدين حول العديد من مجالات التعاون، منها الطاقة والاقتصادية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والترانزيت.

ثم تحدث الوزير عن الوضع الناشئ فيما بعد النزاع في المنطقة واعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.