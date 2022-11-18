أذربيجان تفتح مكتبا تمثيليا لها في دولة فلسطين

باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

تفتح أذربيجان مكتبا تمثيليا لها في مدينة رام الله بدولة فلسطين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المسألة وجدت عكسها في مشروع قانون "حول تأسيس مكتب تمثيلي لجمهورية أذربيجان في دولة فلسطين (مدينة رام الله)" الذي صادق المجلس الوطني عليه اليوم.