  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تفتح مكتبا تمثيليا لها في دولة فلسطين

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    تفتح أذربيجان مكتبا تمثيليا لها في مدينة رام الله بدولة فلسطين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المسألة وجدت عكسها في مشروع قانون "حول تأسيس مكتب تمثيلي لجمهورية أذربيجان في دولة فلسطين (مدينة رام الله)" الذي صادق المجلس الوطني عليه اليوم.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تفتح مكتبا تمثيليا لها في دولة فلسطين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
    الرئيس علييف: لنا علاقات وثيقة مع حوالي 80 كيانا في الاتحاد الروسي
    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء أذربيجان وجورجيا
    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٣]
    لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1990م
    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
    أذربيجان تفتح سفارات لها في ألبانيا وكينيا وإسرائيل
    أذربيجان تفتح مكتبا تمثيليا لها في دولة فلسطين