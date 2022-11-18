أذربيجان تفتح سفارات لها في ألبانيا وكينيا وإسرائيل
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)
ستفتح جمهورية أذربيجان سفارات لها في جمهوريتي ألبانيا وكينيا ودولة إسرائيل.
ستقع مقار السفارات الأذربيجانية في تيرانا ونايروبي وتل ابيب.
صادق المجلس الوطني على الوثيقة بهذا الشأن.
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