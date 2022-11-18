أذربيجان تفتح سفارات لها في ألبانيا وكينيا وإسرائيل

الرئيس علييف يشير الى أسباب تؤخر توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس علييف: أذربيجان لن يوقع على أية وثيقة قد تسبب صعوبات اقتصادية على المدى المتوسط أو الطويل