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    سياسة


    أذربيجان تفتح سفارات لها في ألبانيا وكينيا وإسرائيل

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    ستفتح جمهورية أذربيجان سفارات لها في جمهوريتي ألبانيا وكينيا ودولة إسرائيل.

    ستقع مقار السفارات الأذربيجانية في تيرانا ونايروبي وتل ابيب.

    صادق المجلس الوطني على الوثيقة بهذا الشأن.

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