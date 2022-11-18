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    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في 18 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين
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    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين