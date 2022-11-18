لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)
جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في 18 نوفمبر.
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