رئيس "كوبيا" يجتمع مع رئيس صندوق "وارليق" التركي
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)
اجتمع اورخان محمدوف رئيس هيئة إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) آردا إيرموت رئيس صندوق "وارليق" التركي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا سبل تطوير التعاون في مجال تسهيل تمويل مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم مشاريع الاستثمار المحتملة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٥١]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٤]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٦]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:١٩]
١٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٠٥]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك