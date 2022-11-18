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    رئيس "كوبيا" يجتمع مع رئيس صندوق "وارليق" التركي

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    اجتمع اورخان محمدوف رئيس هيئة إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) آردا إيرموت رئيس صندوق "وارليق" التركي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا سبل تطوير التعاون في مجال تسهيل تمويل مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم مشاريع الاستثمار المحتملة.

    AZERTAG.AZ :رئيس "كوبيا" يجتمع مع رئيس صندوق "وارليق" التركي
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