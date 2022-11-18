أردوغان يتباحث هاتفيا مع بوتين ويحذر من إطالة أمد الحرب

باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا سيزيد من المخاطر لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، أن أردوغان وبوتين بحثاً العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها تطورات ممر الحبوب.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لبوتين أن إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية سيزيد من المخاطر لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية.

وعلى صعيد متصل، قال أردوغان إن "اجتماع رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية في تركيا لعب دورا محوريا في الحد من التصعيد المنفلت على الأرض".

ورحب الرئيس التركي بمقترح نظيره الروسي إنشاء مركز عالمي للغاز الطبيعي في تركيا.

وحول المقترح قال أردوغان: "الفرق المعنية ستجري دراسات فنية وقانونية وتجارية للوصول إلى الأهداف المشتركة بأسرع وقت".

وأعرب عن شكره لبوتين على موقفه البناء بتمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بشحن الحبوب عبر الممر المائي في البحر الأسود لمدة 120 يومًا.

كما شكر الرئيس أردوغان نظيره الروسي على تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.