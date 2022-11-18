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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين رئيسي وزراء أذربيجان وجورجيا

    ١٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين علي اسدوف رئيس الوزراء الاذربيجاني وايراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي في 18 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج ان رئيسي الوزراء تبادلا التهاني بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وجورجيا.

    واعربا عن ارتياحهما للمستوى الحالي الرفيع لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا. اشيد بدور الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين والزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات الأذربيجانية الجورجية مع الإشارة الى أهمية زيارة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى جورجيا في أكتوبر العام الحالي.

    كما نوقشت خلال المكالمة الهاتفية آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والنقل والطاقة وغيرها.

    دعا اراكلي غارباشفيلي رئيسَ وزراء أذربيجان للقيام بزيارة جورجيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي في تبيليسي في ديسمبر العام الجاري.

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