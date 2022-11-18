الرئيس علييف: لنا علاقات وثيقة مع حوالي 80 كيانا في الاتحاد الروسي

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد مع رئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين بحضور وفدي الطرفين 18 نوفمبر إنني اعلم أن المنتدى الإقليمي الأذربيجاني الروسي عقد الأمس بنجاح وذلك عنصر مهم لفعالياتنا المتبادلة الثنائية.

واكد الرئيس علييف على أننا لنا علاقات وثيقة مع حوالي 80 كيانا في الاتحاد الروسي والبتة حددت مهام ضمن تلك الفعاليات في السنوات السابقة أيضا وأنا متأكد من تحديدها في فعاليات الأمس أيضا مهام جديدة فلذلك هناك جدول الأعمال موسع بما فيه الكفاية ونعمل عملا نشطا على 7 خرائط طرق وأنا متأكد من اقترابنا من نهاية العام الحالي بمثل هذه المؤشرات الحسنة لنعطي دينامية مثيلة العامَ المقبل أيضا.