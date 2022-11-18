أذربيجان يخفض صادراته من الرمان

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

صدر أذربيجان 8479 طن من الرمان خلال فترة يناير – أكتوبر العام الجاري.

قال هيئة الجمارك في بيان إن قيمة الرمان المصدر بلغت 5ر11 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 1ر13 الف طن من الرمان بقيمة 18 مليون دولار.