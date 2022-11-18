إلهام علييف: زيادة إمكانيات ممر النقل الشمال- الجنوب ستفتح آفاقا إضافية لقطاع الأعمال

باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج)

وضعت روسيا وأذربيجان بشكل نشط استثمارات كثيرة في البنية التحتية للنقل واللوجيستية في البلدين على مدى سنوات طويلة. ان زيادة إمكانيات ممار النقل، قبل كل شيء، ممر النقل الشمال-الجنوب ستستجيب لمصالح كل البلدان المشاركة في هذا المشروع، كذلك ستفتح آفاقا إضافية لمجال الاعمال.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين بحضور وفدي كلا البلدين.

قال الرئيس إلهام علييف، مشيدا بارتفاع عدد الرحلات الجوية بين البلدين، ان بين الطرفين أكثر من 130 رحلة جوية في الأسبوع. هذا يعني أيضا زيادة التدفق السياحي من روسيا.

تم تسجيل زيادة بنسبة حوالي 80 في المائة في هذا العام. والحال ان هذا المؤشر انخفض بسبب الجائحة. ولم يبلغ المؤشر مستوى ما قبل الجائحة. "لكننا سنصل الى هذا المستوى".