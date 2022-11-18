أذربيجان: 40 إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 42 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 18 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و889 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و669 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و969 مريض منهم ويستمر علاج 251 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1571 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و353 ألف و252 فحص طبي.