وزير الخارجية الاذربيجاني يجتمع مع السفير الليبي الجديد

باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع السفير الليبي الجديد علي سالم ناصر في 18 نوفمبر.

أفادت أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف تلقى نسخة أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد وهنأه بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له النجاحات في عمله الجديد.

أشار الوزير الى وجود الروابط التاريخية والدينية والثقافية بين أذربيجان وليبيا والمستوى الرفيع للحوار السياسي الثنائي. اشير بارتياح الى التعاون والتضافر بين البلدين سواء كان على الصعيد الثنائي او في اطار المنظمات الدولية لا سيما منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركو عدم الانحياز.

أحاط جيهون بايراموف السفيرَ علما بعدوان أرمينيا على أذربيجان والعواقب الوخيمة للاحتلال الذي دام حوالي 30 سنة، واعمال إعادة الاعمار والبناء في الأراضي المحررة من الاحتلال، وعملية عودة اللاجئين والنازحين الى المنطقة.

من جانبه أعرب السفير عن شكره للوزير الاذربيجاني على حسن الاستقبال ونقل تحيات وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الى الوزير الاذربيجاني. أعرب السفير عن سروره على تعيينه لمنصب سفير بلاده في أذربيجان لافتا الى انه سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان وليبيا على الصعيد الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية.

كما اجري تبادل الآراء حول سبل التعاون المقبل بين البلدين.