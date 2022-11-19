البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104
أورو EUR 1 1.7622
دولار أسترالي AUD 1 1.1398
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3145
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0979
كرون دنماركي DKK 1 0.237
لاري جورجي GEL 1 0.6242
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173
دولار كندا CAD 1 1.2762
دينار الكويت KWD 1 5.5231
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3734
بيسو المكسيك MXN 1 0.0876
جنيه مصري EGP 1 0.0695
لاي مولدوفا MDL 1 0.089
كرون النرويج NOK 1 0.168
زلوتي بولندا PLN 1 0.3743
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0281
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2282
دولار سنغافورة SGD 1 1.2374
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671
دولار تايوان TWD 1 0.0546
ليرة تركيا TRY 1 0.0914
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0468
كرون التشيك CZK 1 0.0722
يوان الصين CNY 1 0.2385
جنيه إنكلترا GBP 1 2.022
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4903
كرون السويد SEK 1 0.1604
فرنك سويسرا CHF 1 1.7848
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2153
بيسو تشيلي CLP 100 0.1846
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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