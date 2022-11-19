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    اقتصاد


    رئيس "كوبيا" يلتقي مع رئيس مركز يوتا التجاري الدولي

    ١٩.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٣]

    باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)

    التقى اورخان محمدوف رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع ميليس هانسن رئيس مركز يوتا التجاري الدولي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول التنظيم المشترك للبرامج والخدمات المتعلقة بتطوير الاعمال.

    AZERTAG.AZ :رئيس "كوبيا" يلتقي مع رئيس مركز يوتا التجاري الدولي
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