رجال الاعمال الاذربيجانيون والقيرغيز يبحثون الفرص الاستثمارية
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)
التقى اورخان محمدوف رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع اومبريل تيميراليف مدير وكالة الاستثمارات الوطنية لدى رئيس جمهورية القيرغيز.
أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول التعاون والفرص الاستثمارية بين رجال اعمال أذربيجان وقيرغزستان.
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