باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 25 حالة حريق وحالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم شخصين. وأصيب شخص في حادثة حريق. تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

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