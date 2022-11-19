باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج تراجع سعر البرميل من النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 85ر89 دولارا بعد تراجعه قدر 25ر3 دولارات. يذكر أن السعر الأقصى لبرميل النفط الأذربيجاني خلال العام الجاري مسجل عند 99ر135 دولار في 9 مارس.

AZERTAG.AZ : تراجع سعر نفط أذربيجان

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